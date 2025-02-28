Россияне рассказали, как бы они отреагировали на нападение собак.

Россияне рассказали, как бы они повели себя в случае нападения собак, пишет «Комсомольская правда». 52% респондентов заявили, что в ситуации нападения, независимо от породы и размера собаки, они бы постарались защититься.
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