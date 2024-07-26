Управляйкам Челябинской области велели оперативно решать проблемы в дождь

А для жителей региона подготовили памятку, куда обращаться в случае ЧП. Непогода не собирается покидать Челябинскую область, затяжные дожди могут переходить в ливни, а также прогнозируется шквалистый ветер.
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