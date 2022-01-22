Junge Welt об украинской политике Запада: чем слабее позиция, тем громче крик

Немецкое издание Junge Welt анализирует переговоры между министрами иностранных дел России и США в Женеве и приходит к промежуточному выводу: даже если эта встреча не принесла конкретных результатов, для Москвы ситуация выглядит не так уж и плохо.
Немецкое издание Junge Welt анализирует переговоры между министрами иностранных дел России и США в Женеве и приходит к промежуточному выводу: даже если эта встреча не принесла конкретных результатов, для Москвы ситуация выглядит не так уж и плохо.
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