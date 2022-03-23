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Honor X8 поступил в продажу за пределами Китая. Экран диагональю 6,7 дюйма, 64-мегапиксельная камера и тонкий корпус за 245 долларов

Honor X8 поступил в продажу за пределами Китая. Экран диагональю 6,7 дюйма, 64-мегапиксельная камера и тонкий корпус за 245 долларов

Honor представила смартфон X8 в Китае пару недель тому назад, а сейчас новинка выходит за пределами Поднебесной: с завтрашнего дня устройство доступно для предварительного заказа в Саудовской Аравии и ОАЭ.

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