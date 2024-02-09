Пневмония и септический шок: чихуахуа чуть не убила своего хозяина, просто лизнув его

Многие владельцы животных не видят ничего плохого в том, что собака или кошка облизывают им лицо. Питомец живет дома, не болеет — что в этом такого? Но врачи и ученые предупреждают, что это может быть крайне опасно, ведь происходит обмен опасными бактериями, устойчивыми к антибиотикам.