Пневмония и септический шок: чихуахуа чуть не убила своего хозяина, просто лизнув его

Многие владельцы животных не видят ничего плохого в том, что собака или кошка облизывают им лицо. Питомец живет дома, не болеет — что в этом такого? Но врачи и ученые предупреждают, что это может быть крайне опасно, ведь происходит обмен опасными бактериями, устойчивыми к антибиотикам.
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