Русское подполье Украины - потенциал в несколько миллионов

Я тоже так подозреваю (к моему великому огорчению), что Россия дальше 4-х областей не пойдет... СОЛЬ НА РАНЫ!! А мне еще нужны Херсон, Николаев, Одесса, Киев, Житомир и Винница. Вот чтобы жить спокойно, Украину нужно брать ПО Житомирскую и Винницкую области, ВЕСЬ юго-восток и центр....

Валерий Мешалкин

В 1992 году прошел референдум и выборы в Крыму. Крым объявил себя Республикой, избранный руководитель Мешков Ю. обратился к Ельцину для вхождения в РФ который послал народ Крыма далеко и надолго, что позволило Украине разогнать выбранную легитимную власть и изменить статус Крыма из республики, на Автономную Республику. И только в 2014 году, когда НАТО открыто провели операцию по захвату власти на Украине и направило силы на захват Крыма, РФ в лице президента Путина В.В. поддержала русское движение в Крыму о вхождении в состав РФ, что позволило сохранить русский Крым и базу ВМФ РФ Севастополь. И с того момента Крым-Россия вместе.