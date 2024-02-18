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Русское подполье Украины - потенциал в несколько миллионов

Русское подполье Украины - потенциал в несколько миллионов

Русская земля, захваченная прозападной русофобской болезнью украинства, даже при тотальной зачистке проявляет свою русскую суть.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я тоже так подозреваю (к моему великому огорчению), что Россия дальше 4-х областей не пойдет... СОЛЬ НА РАНЫ!! А мне еще нужны Херсон, Николаев, Одесса, Киев, Житомир и Винница. Вот чтобы жить спокойно, Украину нужно брать ПО Житомирскую и  Винницкую области, ВЕСЬ юго-восток и центр....
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2 час.
Валерий Мешалкин
В 1992 году прошел референдум и выборы в Крыму. Крым объявил себя Республикой, избранный руководитель Мешков Ю.  обратился к Ельцину для вхождения в РФ который послал народ Крыма далеко и надолго, что позволило Украине разогнать выбранную легитимную власть и изменить статус Крыма из республики, на Автономную Республику. И только в 2014 году, когда НАТО открыто провели операцию по захвату власти на Украине и направило силы на захват Крыма,  РФ в лице президента Путина В.В. поддержала русское движение в Крыму о вхождении в состав РФ, что позволило сохранить русский Крым и базу ВМФ РФ Севастополь. И с того момента Крым-Россия вместе.
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36 мин.
Лариса Фомичева
Абсолютно согласен с теми,кто пишет,что хохлы-предательская нация.Так сказать 7 пишем,а 2 в уме.Оно и понятно-их веками трахали поляки и турки.Ведь даже запорожские козаки,воспетые Гоголем,воевали на стороне шведского Карла-против нашего ПетраI.
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10 мин.

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