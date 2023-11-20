В Курской областной Думе состоялось заседание рабочей группы по налогу на имущество

16 ноября 2023 года в Курской областной Думе под руководством первого заместителя Николая Жеребилова состоялось заседание рабочей группы на тему: «Об обращении предпринимателей о росте налоговой нагрузки в связи с увеличением имущественного налога».
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