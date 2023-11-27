Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона

Разведывательный спутник Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) запечатлел снимки важнейших стратегических объектов Соединенных Штатов: в их число вошли Белый дом, Пентагон и военные базы США.
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