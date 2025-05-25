ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинским предприятиям ОПК

В ночь на 25 мая Вооружённые силы Российской Федерации провели масштабную атаку с использованием высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
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