«Надо исходить из реалий»: Путин объяснил возможное исключение «Талибана»* из списка террористов

В России планируют снять с «Талибана»* статус запрещенной организации. Во время пресс-конференции по итогам государственного визита Владимира Путина в Узбекистан обозреватель «Известий» Виктор Синеок поинтересовался, с чем связаны планы.
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