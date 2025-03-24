Рогов сообщил об атаках ВС РФ на военные объекты в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что российские дроны наносят удары по военным и инфраструктурным объектам в Запорожье, которые задействованы в боевых действиях.
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