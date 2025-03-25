В Дмитрове сотрудник полиции и студенты побеседовали со школьниками о дорожной безопасности

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УМВД России по Дмитровскому г.о. лейтенант полиции Екатерина Титова и студенты местного вуза в рамках акции «ПДД знай и соблюдай!» провели профилактические беседы со школьниками округа.