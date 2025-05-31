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Мода и Шоу-бизнес

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  • ПавелЗзаварзин
    Да нет, она будет участвовать в посиделках пенсионеров...Певица Жасмин хоч...
  • Galina G
    Вот такая судьба. Талант мирового уровня, а детей нет.Цискаридзе объясн...
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    Ну что это за певица? Сначала за неё платил первый муж, потом второй - так и сделали ей карьеру. А настоящие таланты ...Певица Жасмин хоч...

Милонов заявил, что связи в верхах помогли Пугачевой избежать статуса иноагента

Милонов заявил, что связи в верхах помогли Пугачевой избежать статуса иноагента

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Министерство юстиции РФ отказалось выдавать известной эстрадной певице Алле Пугачевой статус иностранного агента, поскольку у нее всегда сохранялись хорошие отношения с высокопоставленными чиновниками и хорошо себя чувствовала в их компании.

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