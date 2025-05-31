Милонов заявил, что связи в верхах помогли Пугачевой избежать статуса иноагента

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Министерство юстиции РФ отказалось выдавать известной эстрадной певице Алле Пугачевой статус иностранного агента, поскольку у нее всегда сохранялись хорошие отношения с высокопоставленными чиновниками и хорошо себя чувствовала в их компании.
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