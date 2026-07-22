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После угроз Трампа ударить по ядерным объектам Ирана в воздух подняты B-1 Lancer

После угроз Трампа ударить по ядерным объектам Ирана в воздух подняты B-1 Lancer

Одновременно с заявлениями Дональда Трампа о возможных ударах по иранским ядерным объектам, в частности по объекту в районе горы Коланг, с территории Британии в воздух были подняты несколько сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer ВВС США.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Надо дать Ирану С-400...И поскорее...
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1 м.
Михаил Сартин
Ну, на заправках они заливают бензин, интересно почем у них бензин, если у нас по 270 руб. ?
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1 м.
Misha Glusch
да дайте персам какую-нибудь вундервафлю для успокоения больших лоханок, самых больших...
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1 м.