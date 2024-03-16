Окно с видом на океан: как мастер-планы изменят облик городов Дальнего Востока

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) на пороге масштабного строительства. В планах – проведение реновации 25 больших и малых городов, строительство транспортной и энергетической инфраструктуры, новых производств, образовательных и научных центров.
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