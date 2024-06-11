Воспитанники детского сада «Колокольчик» города Мичуринска Тамбовской области выступили в роли знатоков по правилам безопасности на железной дороге

Инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела на станции Мичуринск в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» посетили детское дошкольное учреждение «Колокольчик» города Мичуринск, чтобы поговорить с детьми о безопасности.