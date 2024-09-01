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Петербургский дневник

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Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Константиновку и Кирово в ДНР

Министр обороны направил бойцам телеграммы Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, которые принимают участие в специальной военной операции, освобождавшим Константиновку и Кирово в ДНР, сообщается в телеграм-канале оборонного ведомства.

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