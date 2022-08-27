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Урожай зерновых и зернобобовых в Алтайском крае упал на 25% в 2022 году

Урожай зерновых и зернобобовых в Алтайском крае упал на 25% в 2022 году

Урожай зерновых и зернобобовых на Алтае в 2022 году сократится. Как рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин в рамках форума «Зерно Сибири», в этом году аграриям удастся собрать 4,5 млн тонн культур в бункерном весе.

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