Урожай зерновых и зернобобовых в Алтайском крае упал на 25% в 2022 году

Урожай зерновых и зернобобовых на Алтае в 2022 году сократится. Как рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин в рамках форума «Зерно Сибири», в этом году аграриям удастся собрать 4,5 млн тонн культур в бункерном весе.