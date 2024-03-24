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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Малинин, Чан, Сакамото, Чок и Бейтс, Стеллато-Дудек и Дешам выступят с показательными номерами

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024 Монреаль, Канада Показательные выступления Начало – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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