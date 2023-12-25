Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса «разрушитель года», отметив, что ЦБ продолжит вести политику, нацеленную на сохранение устойчивого финансового сектора.
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