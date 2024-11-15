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Минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году: что нужно знать

Минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году: что нужно знать

Минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году: что нужно знать Татьяна СергееваСенатор Ольга Епифанова сообщила, что с 2025 года для выхода на пенсию гражданам России потребуется накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

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