Минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году: что нужно знать Татьяна СергееваСенатор Ольга Епифанова сообщила, что с 2025 года для выхода на пенсию гражданам России потребуется накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).