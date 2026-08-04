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Порядок, государство

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В Орле следователи городского УМВД расследуют многоэпизодное уголовное дело о мошенничествах, совершенных в отношении юридических лиц из десяти регионов РФ

Противозаконная деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей мошеннические действия в отношении юридических лиц, выявлена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД совместно с коллегами из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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