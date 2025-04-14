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Петербургский дневник

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Продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина

Продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина

Рассказал Дмитрий Песков Решение о том, будет ли продлеваться мораторий на удары по энергетическим объектам РФ и Украины, будет зависеть от Владимира Путина, рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
&quot;АНАЛИЗ&quot; ОЧЕНЬ ПРОСТ. МЫ МОЛЧИМ, НАС ДОЛБЯТ ???
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17 час.
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