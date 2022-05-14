В Чили преступники ограбили дом министра обороны и избили ее сына

Неизвестные вооруженные преступники проникли в министра обороны Чили Майи Фернандес, напали на членов ее семьи, забрала ценные вещи и угнали автомобиль, об этом 13 мая сообщает издание BioBioChile со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.