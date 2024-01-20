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Депутат Госдумы призвал привлечь выбросившую кота проводницу к уголовному наказанию

Депутат Госдумы призвал привлечь выбросившую кота проводницу к уголовному наказанию

Проводница, выбросившая кота, который сбежал из переноски хозяина во время стоянки поезда в Кирове, а позднее был найден мертвым, должна понести наказание по статье Уголовного кодекса РФ за жестокое обращение с животными.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Барышников
ЗАЕБАЛИ , с ЭТИМ котом ....ТОШНИТ
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20 час.
ИИ
Иван Иванов
Тошнит-поблюй! Заебаный урод!
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18 час.

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