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Агент Маджо: «Порекомендовал ему рассмотреть КХЛ, исходя из практических соображений. В 23 года крайне важно найти место, где он сможет раскрыть свой потенциал, получая игровое время и доверие»

Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы нападающего Мэттью Маджо, объяснил переход хоккеиста в Фонбет Чемпионат КХЛ.

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