Средства ПВО сбили украинские БПЛА над Белгородской областью

Силы ПВО армии России сбили очередные беспилотники ВСУ над Белгородской областью. «В период с 09:30 до 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.