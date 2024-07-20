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RT Russia

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Средства ПВО сбили украинские БПЛА над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинские БПЛА над Белгородской областью

Силы ПВО армии России сбили очередные беспилотники ВСУ над Белгородской областью. «В период с 09:30 до 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

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