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Мировое обозрение

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Биолог назвал самое опасное для человека комнатное растение

Биолог назвал самое опасное для человека комнатное растение

Диффенбахию часто дарят за красивые пёстрые листья. И редко упоминают, что это «немая роза». Так в народе прозвали растение из-за едкого сока в стебле.

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