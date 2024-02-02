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Закон, порядок, государство

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Последняя индексация: пенсионеров предупредили о важных изменениях – детали

Последняя индексация: пенсионеров предупредили о важных изменениях – детали

Россиян предупредили о важных изменениях по индексации пенсионных выплат. Дело в том, что в наступившем году январский перерасчет пенсий был последним.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
камуно-либерастный сайт опять дерьмо несёт!!!
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21 час.

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