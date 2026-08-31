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Русская весна

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Появились кадры последствий удара по складам «Авроры» под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

Появились кадры последствий удара по складам «Авроры» под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

Появились кадры последствий удара по складам «Авроры» под Киевом. После удара по логистическим объектам сети «Аврора» зафиксированы серьёзные разрушения.

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