«Месси назвал меня гребаным негром. Позже он объяснил, что аргентинские игроки так называют друг друга, тема была закрыта. Я очень уважаю Лео». Дренте об аргентинце

«В матче против «Барсы», когда я играл за «Эркулес», Месси назвал меня гребаным негром. Позже он сказал мне, что аргентинские игроки называют друг друга гребаными неграми, для них это было в порядке вещей, например, они говорили это Гараю, а ему было все равно, но они должны понимать, что такому парню, как я, это может не понравиться.
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