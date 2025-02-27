«Месси назвал меня гребаным негром. Позже он объяснил, что аргентинские игроки так называют друг друга, тема была закрыта. Я очень уважаю Лео». Дренте об аргентинце

«В матче против «Барсы», когда я играл за «Эркулес», Месси назвал меня гребаным негром. Позже он сказал мне, что аргентинские игроки называют друг друга гребаными неграми, для них это было в порядке вещей, например, они говорили это Гараю, а ему было все равно, но они должны понимать, что такому парню, как я, это может не понравиться.