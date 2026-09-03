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Спорт Уик-Энд

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Без Кисляка и Гайича ЦСКА в Питере придется терпеть и ждать своих шансов. Они будут, но вот как сложится с их реализацией?

Без Кисляка и Гайича ЦСКА в Питере придется терпеть и ждать своих шансов. Они будут, но вот как сложится с их реализацией?

«Для армейцев начинаются матчи повышенной сложности, - дает свой прогноз на матч 7-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге обозреватель портала Бобсоккер Максим Квятковский, глубоко погруженный в дела ЦСКА.

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