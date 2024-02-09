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Не доверяйте кому попало. Почему маникюр лучше делать в салоне

Не доверяйте кому попало. Почему маникюр лучше делать в салоне

Подавляющее большинство представительниц прекрасного пола ходят на маникюр. Кто-то обращается к индивидуальным мастерам, работающим в кабинетах, кто-то отдает предпочтение студиям и салонам, а кто-то выбирает мастеров на дому.

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