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Глава МО Израиля Галант: операция ЦАХАЛ в Рафахе и других районах скоро начнется

Глава МО Израиля Галант: операция ЦАХАЛ в Рафахе и других районах скоро начнется

Руководитель Министерства обороны Израиля Йоав Галант в рамках посещения сектора Газа днем в воскресенье, 5 мая, предоставил информацию о том, что операция ЦАХАЛ в Рафахе будет начата в ближайшем будущем.

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