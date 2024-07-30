Все пассажиры покинули ПВР после крушения поезда под Волгоградом

Глава администрации Котельниковского района Волгоградской области Сергей Понкратов заявил, что все пассажиры сошедшего с рельсов поезда, которых разместили в пунктах временного размещения (ПВР), отправлены в место назначения.
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