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Все пассажиры покинули ПВР после крушения поезда под Волгоградом

Все пассажиры покинули ПВР после крушения поезда под Волгоградом

Глава администрации Котельниковского района Волгоградской области Сергей Понкратов заявил, что все пассажиры сошедшего с рельсов поезда, которых разместили в пунктах временного размещения (ПВР), отправлены в место назначения.

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