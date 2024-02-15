Выполнено более 40% работ по капитальному ремонту Краснопресненского путепровода

В центре столицы продолжаются работы по капитальному ремонту Краснопресненского путепровода. Он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления МЖД и соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года.
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