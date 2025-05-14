Тарасова о недопуске российских пар на ОИ: от решения ISU на ноги встать не могу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить на отборочный турнир зимних Олимпийских игр - 2026 российских фигуристов в спортивных парах и танцах на льду и заявила, что сама бы отказалась от участия при такой ситуации.
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