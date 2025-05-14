Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 569 подписчиков

Тарасова о недопуске российских пар на ОИ: от решения ISU на ноги встать не могу

Тарасова о недопуске российских пар на ОИ: от решения ISU на ноги встать не могу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить на отборочный турнир зимних Олимпийских игр - 2026 российских фигуристов в спортивных парах и танцах на льду и заявила, что сама бы отказалась от участия при такой ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх