Серьги принцессы Дианы и роскошный фиолетовый костюм: Кейт Миддлтон на симпозиуме Центра раннего развития

Принцесса Уэльская затмила всех фото: Социальные сетиПринцесса Уэльская в среду утром выступила с программной речью на открытии симпозиума, где были представлены результаты работы ее Центра раннего развития и кампании «Формируя нас».
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