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В России почти 891 млн нелегальных товаров было заблокировано в 2024 году

В России почти 891 млн нелегальных товаров было заблокировано в 2024 году

Почти 891 млн нелегальных товаров заблокировано на кассах в 2024 году. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак»), комментируя эффект от введенного разрешительного режима на разные категории продукции.

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