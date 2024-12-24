В России почти 891 млн нелегальных товаров было заблокировано в 2024 году

Почти 891 млн нелегальных товаров заблокировано на кассах в 2024 году. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак»), комментируя эффект от введенного разрешительного режима на разные категории продукции.