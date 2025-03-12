Делегации России и США могут встретиться в ближайшие дни

Такие переговоры анонсировал Дональд Трамп, российская сторона также не отрицает возможного контакта с американскими коллегами в ближайшие дни 11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что делегации РФ и США встретятся "сегодня или завтра".
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