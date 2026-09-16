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Опровергнут распространенный миф об одном аспекте производства кофе

Опровергнут распространенный миф об одном аспекте производства кофе

Эксперт Рамаз Чантурия в беседе с URA.RU объяснил, что в блендировании кофе, когда производители смешивают при производстве сырье из разных стран и регионов и при необходимости меняют пропорции, нет обмана покупателя.

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