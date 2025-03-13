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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамона Шелберн: «Джимми Батлеру не нравится, когда его пытаются контролировать, поэтому все так хорошо складывается с «Уорриорз»

«Джимми – один из тех, кто встает в 4:30 утром. Он тесно дружит с Марком Уолбергом, который ему очень нравится из-за того, что «имеет все, но работает так, будто не имеет ничего».

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