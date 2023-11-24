Какой будет декабрьская погода в Москве, Петербурге, Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге Елена ГалицкаяПо словам специалистов, декабрь в этом году может поставить рекорды аномальности из-за сильнейших морозов, сообщает Курьер.