В Калмыкии состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации

В рамках социальной акции «Мы – граждане Российской Федерации» сотрудниками Отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г.
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