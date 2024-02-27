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В старицу реки Тула весь февраль льется кипяток

В старицу реки Тула весь февраль льется кипяток

Кипяток в реку Тулу льется весь февраль, а вода даже в мороз нагревается до +40 градусов. Общественная организация «Бугринский комитет» считает, что это не просто ливневые стоки, а очередной «горячий источник» от «Сибирской генерирующей компании».

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