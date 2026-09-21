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Царьград

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Мадьяр нанёс сокрушительный удар по Украине. Заблокирован важный проект

Мадьяр нанёс сокрушительный удар по Украине. Заблокирован важный проект

После ухода Виктора Орбана ожидался разворот Будапешта на 180 градусов в сторону Киева. Однако 21 сентября венгерский премьер Петер Мадьяр нанёс сокрушительный удар по Украине.

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