Мадьяр нанёс сокрушительный удар по Украине. Заблокирован важный проект

После ухода Виктора Орбана ожидался разворот Будапешта на 180 градусов в сторону Киева. Однако 21 сентября венгерский премьер Петер Мадьяр нанёс сокрушительный удар по Украине.
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