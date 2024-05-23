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ВС встал на сторону девочки, от которой банк требовал вернуть долги умершего отца

ВС встал на сторону девочки, от которой банк требовал вернуть долги умершего отца

При этом девочка останется жить в квартире, часть которой принадлежала должнику. Правда, есть нюанс: вторая половина жилья принадлежит городуТочная сумма долгов, которые отец девочки успел накопить перед смертью, в материалах дела не называется, указано лишь, что она превышает стоимость половины квартиры, которая была у умершего в собственности.

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