Apple передумала: новые фотостили iPhone 18 Pro не достались старым моделям

Теперь Apple указывает, что новые параметры доступны только на iPhone 18 Pro и поддерживаемых камерах iPhone Duo Компания Apple скорректировала информацию о совместимости новых фотостилей, которые позволяют регулировать настройки текстуры и зернистости снимков.
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