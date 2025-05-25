УрФУ: наночастицы из оксида железа помогут разрушить устойчивые раковые опухоли

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) в составе научного коллектива создали магнитные наночастицы из оксида железа, которые можно подсаживать в клетки иммунной системы для адресной доставки и уничтожения раковых опухолей, не поддающихся химиотерапии.