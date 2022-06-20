Удивительные пирамиды и храмы Майя, а также энергия всего места заставляют вас быстро осознать, что вы являетесь свидетелем чего-то, что было создано очень древней цивилизацией, впечатляющим достижением и важной вехой в истории человечества.
Удивительные пирамиды и храмы Майя, а также энергия всего места заставляют вас быстро осознать, что вы являетесь свидетелем чего-то, что было создано очень древней цивилизацией, впечатляющим достижением и важной вехой в истории человечества.
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